Мужчина с гранатами задержан в Кабардино-Балкарии

Житель КБР может провести за решеткой ближайшие 8 лет. Мужчина стал фигурантом дела о незаконном обороте боеприпасов.

В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело в отношении местного жителя за незаконный оборот боеприпасов и взрывных устройств. Об этом информирует региональное управление ФСБ России.

"В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по региону пресечена противоправная деятельность 42-летнего местного жителя, причастного к незаконному обороту боеприпасов"

– пресс-служба управления

При задержании сотрудники правоохранительных органов нашли у мужчины две гранаты.

Уголовное дело расследуется сразу по нескольким статьям. Фигуранту грозит 8 лет тюрьмы.