Вестник Кавказа

СКР расследует гибель мужчины в отделе полиции в Дагестане

СКР расследует гибель мужчины в отделе полиции в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В отделе полиции в Дагестане погиб мужчина, которого задержали за нарушение общественного порядка. Следователи начали доследованную проверку.

Следователи начали проверку по факту смерти мужчины в отделе полиции в Дагестане. Об этом сказано в сообщении следственного управления СКР по республике.

"9 июня 2024 года в отделе полиции Советского района УМВД России по городу Махачкале скончался доставленный за нарушение общественного порядка местный житель. По данному факту организована доследственная проверка"

– пресс-служба управления

Там отметили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и причина смерти.

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