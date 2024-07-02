СКР расследует гибель мужчины в отделе полиции в Дагестане

В отделе полиции в Дагестане погиб мужчина, которого задержали за нарушение общественного порядка. Следователи начали доследованную проверку.
Следователи начали проверку по факту смерти мужчины в отделе полиции в Дагестане. Об этом сказано в сообщении следственного управления СКР по республике.
"9 июня 2024 года в отделе полиции Советского района УМВД России по городу Махачкале скончался доставленный за нарушение общественного порядка местный житель. По данному факту организована доследственная проверка"
– пресс-служба управления
Там отметили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и причина смерти.