СКР расследует гибель мужчины в отделе полиции в Дагестане

В отделе полиции в Дагестане погиб мужчина, которого задержали за нарушение общественного порядка. Следователи начали доследованную проверку.

Следователи начали проверку по факту смерти мужчины в отделе полиции в Дагестане. Об этом сказано в сообщении следственного управления СКР по республике.

"9 июня 2024 года в отделе полиции Советского района УМВД России по городу Махачкале скончался доставленный за нарушение общественного порядка местный житель. По данному факту организована доследственная проверка"

– пресс-служба управления

Там отметили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и причина смерти.