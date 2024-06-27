Более 30 жителей Дагестана стали жертвами обмана мошенницы

Жители Дагестана отдали более чем 3 млн рублей мошеннице из Махачкалы, которая размещала в сети предложения юридических услуг. Возбуждено уголовное дело.

Мошенница обманула более 30 жителей Дагестана на 3 млн рублей. Она предлагала им юридические услуги, а после исчезала. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.

Как указывает ведомство, женщина 41 года из Махачкалы размещала объявления на сайтах о том, что готова оказать услуги юриста в различных ситуациях. Она обещала помочь заключить социальный контракт для развития бизнеса, а также получить ту или иную государственную выплату. После получения денег злоумышленница переставала выходить на связь.

Все средства, полученные в результате обмана, женщина потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (159 УК РФ). Она может получить срок заключения в тюрьме до 10 лет.