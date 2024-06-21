Бывший работник турбазы в Анапе задержан по подозрению в мошенничестве

Бывший сотрудник спортивной базы в Анапе попал под уголовное преследование после обращения пострадавших от его мошеннической схемы посетителей, которые хотели отдохнуть на курорте

Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении уволившегося работника ресепшена турбазы со спортивным уклоном в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России на Кубани.

"Полицейские в Анапе задержали 36-летнего приезжего из Республики Коми. Установлено, что мужчина ранее работал администратором на спортивной базе отдыха и после увольнения продолжил принимать заказы от клиентов. В течение нескольких месяцев потерпевшие перечислили 880 тыс рублей в качестве предоплаты за бронирование 90 мест для проживания пяти группам детей-спортсменов и их тренерам из Московской области"

- МВД России

Злоумышленник потратил украденную сумму на личные нужды. Преступный план раскрылся по приезде первой обманутой группы на базу.

Сейчас мужчина находится под стражей на время предварительного следствия. Максимальный срок лишения свободы за его преступление - 6 лет.