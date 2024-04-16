Задержан курьер телефонных мошенников в Анапе

От рук телефонных мошенников на отдыхе в Анапе пострадала жительница Сочи, которая отдала им значительную сумму денег. Человека, забравшего ее из рук женщины, задержала местная полиция.

Недавно стало известно о задержании доставщика украденных денежных средств у жительницы Сочи, которая приехала отдохнуть в Анапу.

В местном УВД рассказали, как именно было совершено преступление. Пожилой туристке из Сочи позвонил неизвестный номер. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил женщине о том, что ее дочь попала в аварию, в которой пострадали посторонние люди. Для того, чтобы дочь избежала уголовного дела, неизвестный потребовал с туристки 100 тыс рублей.

Испуганная женщина передала сумму курьеру, подъехавшему к месту ее временного проживания. После этого она связалась с дочерью и осознала произошедший по телефону обман.

Полиция задержала молодого человека 20 лет, который был курьером в криминальной схеме в Анапе. Известно, что украденные деньги он перевел на банковский счет сообщников, а сам заработал на преступном обмане 10 тыс.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Максимальный срок наказания – до 5 лет. Его сообщников разыскивает полиция.