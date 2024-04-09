Пенсионер стал жертвой телефонных мошенников на Кубани

В три миллиона рублей стоила доверчивость пожилому жителю Кубани. По факту ведется расследование.

Пожилые люди часто становятся жертвами мошенников из-за своей недостаточного опыта в области безопасности в сети. Недавно в Краснодаре случился случай, когда пенсионер перевел телефонным мошенникам целых три миллиона рублей.

«Для принятия мер реагирования, в том числе с целью обезопасить финансы, звонок был переведен на якобы работника центрального банка, убедившего краснодарца в необходимости срочного перевода денег на так называемый безопасный (резервный) счет»

– полиция

Правоохранители отмечаются, что пожилые люди должны быть осведомлены о существующих мошеннических схемах, чтобы узнать их и избежать. Важно обсуждать с ними типичные случаи мошенничества и объяснять, как их распознавать.

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