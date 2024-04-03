Мошенники со Ставрополья и КЧР выманили деньги у более 400 россиян

Несколько сотен человек оказались обмануты мошенниками из Карачаево-Черкесии и со Ставрополья. Преступная группа действовала в течение двух с лишним лет и за это время успела похитить 6 млн рублей.

В Карачаевске передано в суд уголовное дело в отношении трех мошенников, обманувших и выманивших деньги у 416 жителей России, сообщает прокуратура КЧР.

Один из подозреваемых – житель Карачаево-Черкесии, еще двое – Ставропольского края.

Как выяснило следствие, они начали совершать преступления с марта 2016 года. Создав преступную организацию, обвиняемые публиковали в интернете ложные объявления о товарах и услугах, причем намеренно существенно занижали цены. На публикации откликались люди со всей России. Они переводили деньги, но не получали обещанного.

Мошенники орудовали до июня 2018 года. В общей сложности они похитили у 416 человек более чем 6 млн рублей.

Дело передано в суд.