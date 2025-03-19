Электровелосипед с тремя девушками сбила машина в Анапе

Грубое нарушение правил дорожного движения обернулось травмами для трех девушек, решивших прокатиться на одном электровелосипеде в Анапе. Транспортное средство с водителем-женщиной и двумя пассажирками было сбито автомобилем.

Проезд на красный свет и "перегрузка" электровелосипеда стали причиной ДТП с несколькими пострадавшими в Анапе, подробности рассказали в кубанском МВД.

Необычная авария произошла в ночь с воскресенья на понедельник, примерно в половину второго ночи. В это время по улицам города ехал электровелосипед, которым управляла 18-летняя девушка. Кроме нее, на транспортном средстве находились еще две пассажирки. В какой-то момент "водитель" решила проехать перекресток на красный свет – и в результате столкнулась с машиной "Дацун", за рулем которой находился 37-летний мужчина.

Ехавшая за рулем велосипедистка получила тяжелые травмы, она находится в реанимации. Одна из ее пассажирок получила травмы средней степени тяжести, она будет лечиться в больнице. Второй девушке понадобилась только разовая помощь.

Напомним, согласно ПДД, катать пассажиров на не предназначенном для этого велосипеде запрещено.

В феврале сообщалось, что трое юных жителей Анапы решили взобраться на гору в районе села Варваровка. Однако двое из них буквально застряли посередине скалы, так как не могли ни продолжить подъем, ни вернуться обратно вниз. На помощь начинающим скалолазам пришли спасатели, которые успешно эвакуировали их.