Вестник Кавказа

Маршрутка вспыхнула после аварии в КБР

Маршрутка вспыхнула после аварии в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кабардино-Балкарии "Газель" загорелась после ДТП. Внутри машины находились 8 человек. В спасательных работах участвовали сотрудники МЧС.

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии пассажирская "Газель" попала в ДТП, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Инцидент случился на трассе Прохладный-Баксан-Эльбрус сегодня. Водитель маршрутки, не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в ограждение.

После автоаварии маршрутка загорелась, внутри нее находилось 8 человек.

Отмечается, что водитель "Газели" госпитализирован, а ее пассажиры не пострадали. В спасательной операции участвовали сотрудники МЧС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1640 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аварийное и ветхое жилье покинули более 20 тыс жителей СКФО

Аварийное и ветхое жилье покинули более 20 тыс жителей СКФО

Трех лесорубов задержали за незаконную вырубку дубов в Кабардино-Балкарии

Трех лесорубов задержали за незаконную вырубку дубов в Кабардино-Балкарии

Выходной день объявили в КБР по случаю празднования Ураза-байрам

Выходной день объявили в КБР по случаю празднования Ураза-байрам

Врач-педиатр может сесть в тюрьму из-за смерти ребенка в Кабардино-Балкарии

Врач-педиатр может сесть в тюрьму из-за смерти ребенка в Кабардино-Балкарии

Крупный природный пожар устранили в Кабардино-Балкарии

Крупный природный пожар устранили в Кабардино-Балкарии

На модернизацию спортивной инфраструктуры потратят 200 млн рублей в Кабардино-Балкарии

На модернизацию спортивной инфраструктуры потратят 200 млн рублей в Кабардино-Балкарии

Природный пожар площадью 10 тыс кв метров тушат в Кабардино-Балкарии

Природный пожар площадью 10 тыс кв метров тушат в Кабардино-Балкарии

Курорт &quot;Эльбрус&quot; частично закрыт из-за непогоды

Курорт "Эльбрус" частично закрыт из-за непогоды

Северную Осетию подморозит до конца недели

Северную Осетию подморозит до конца недели

Жителей КБР ждет похолодание до конца недели

Жителей КБР ждет похолодание до конца недели

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы