Маршрутка вспыхнула после аварии в КБР

В Кабардино-Балкарии "Газель" загорелась после ДТП. Внутри машины находились 8 человек. В спасательных работах участвовали сотрудники МЧС.

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии пассажирская "Газель" попала в ДТП, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Инцидент случился на трассе Прохладный-Баксан-Эльбрус сегодня. Водитель маршрутки, не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в ограждение.

После автоаварии маршрутка загорелась, внутри нее находилось 8 человек.

Отмечается, что водитель "Газели" госпитализирован, а ее пассажиры не пострадали. В спасательной операции участвовали сотрудники МЧС.