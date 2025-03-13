Две "Лады" столкнулись на Ставрополье

В Ставропольском крае столкнулись две легковушки. В результате пострадали два человека. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Два легковых автомобиля – "Лада Калина" и ВАЗ-2110 – попутно столкнулись в Георгиевском районе Ставрополья, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
Инцидент произошел вчера вечером. В результате столкновения машины получили серьезные повреждения, а водители с травмами были доставлены в больницу.
Отмечается, что за рулем "Калины" находился 24-летний молодой человек, а за рулем "десятки" – 40-летний мужчина. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.