Вестник Кавказа

Две "Лады" столкнулись на Ставрополье

Две "Лады" столкнулись на Ставрополье
© Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья
В Ставропольском крае столкнулись две легковушки. В результате пострадали два человека. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Два легковых автомобиля – "Лада Калина" и ВАЗ-2110 – попутно столкнулись в Георгиевском районе Ставрополья, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вчера вечером. В результате столкновения машины получили серьезные повреждения, а водители с травмами были доставлены в больницу.

Отмечается, что за рулем "Калины" находился 24-летний молодой человек, а за рулем "десятки" – 40-летний мужчина. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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