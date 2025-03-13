Вестник Кавказа

Автоледи пострадала в ДТП в Шпаковском районе

Автоледи пострадала в ДТП в Шпаковском районе
© Фото: ГАИ Ставропольского края
Авария с двумя машинами произошла накануне вечером на Ставрополье. В результате пострадала женщина, находившаяся за рулем одной из машин.

ДТП с пострадавшим, а точнее с пострадавшей, произошло накануне вечером в Шпаковском районе, о нем рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Предварительно установлены детали аварии. Она случилась в четверг, примерно в шесть часов вечера. Водитель "Шкоды" ехал по второстепенной дороге "Михайловск-Казинка". В какой-то момент, подъезжая к нерегулируемому перекрестку, он не уступил дорогу "Приоре", ехавшей по главной дороге "Ставрополь – Аэропорт" и поворачивавшей налево.

"В результате автоаварии водитель отечественного автомобиля, 37-летняя жительница Михайловска, с травмами была госпитализирована в больницу Ставрополя"

– ГАИ

Водителю "Шкоды" 43 года, он живет в Михайловске.

Обе машины на момент аварии не было застрахованы.

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Автоледи пострадала в ДТП в Шпаковском районе
© Фото: ГАИ Ставропольского края
Автоледи пострадала в ДТП в Шпаковском районе
© Фото: ГАИ Ставропольского края
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