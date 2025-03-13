Членам банды рэкетиров вынесли приговор на Ставрополье

На Ставрополье трех рэкетиров приговорили к длительным срокам заключения. От рук мужчин пострадало более 10 человек.

Суд в Ставропольском крае избрал меру пресечения для трех мужчин, входящих в банду рэкетиров, которая орудовала в Ставрополе и Пятигорске. Об этом информирует 21 марта региональная прокуратура.

"Организатор и участники банды получил в зависимости от роли каждого от 13 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима"

– пресс-служба прокуратуры

Следствие установило, что 2022 году уроженец одной из республик СКФО основал банду из трех человек для совершения разбойных нападений и вымогательств. Они публиковали в сети объявления об оказании услуг интимного характера и приглашали потерпевших на съемные квартиры. Там они требовали от них деньги, угрожая при этом оружием.

В общей сложности от рук банды пострадали 12 человек, лишившиеся свыше 240 тыс рублей.