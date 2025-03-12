Вестник Кавказа

Бывшего мэра Магаса отправили под домашний арест

Бывшего мэра Магаса отправили под домашний арест
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд решил изменить меру пресечения экс-главе Магаса. Он будет находиться под домашним арестом почти до двадцатых чисел мая.

Ближайшие несколько месяцев Усману Аушеву, занимавшему ранее должность мэра Магаса, предстоит находиться под домашним арестом. Об этом поведали 20 марта в Верховном суде Ингушетии.

"Апелляционная инстанция постановление Магасского районного суда отменила, отказав в удовлетворении ходатайства следователя, избрала в отношении Аушева меру пресечения в виде домашнего ареста с установлением определенных запретов"

– пресс-служба ВС региона

Как отмечается, экс-градоначальник освобожден из-под стражи. Новая мера пресечения будет действовать до 17 мая.

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