Слова с частицей "не" запретили произносить сотрудникам мэрии Магаса

Мэр Магаса ввел для своих подчиненных запрет на использование слов с частицей "не". Соответствующее решение было принято на рабочем совещании в мэрии.

Исполняющий обязанности главы Магаса запретил сотрудникам администрации говорить при отчетах на совещаниях слова с частицей "не".

"Наша задача – улучшать условия и комфорт для жителей. Мы не должны использовать такие слова, как "нет", "не можем", "не получится"

– Муса Темурзиев

Запрет на использование отрицательной частицы был введен на рабочем совещании в администрации, передает "Интерфакс".

Напомним, Муса Темурзиев возглавил мэрию Магаса на прошлой неделе. Ранее должность главы города занимал Зайт Орцханов.