Вестник Кавказа

Глава столицы Ингушетии покинул свой пост

Глава столицы Ингушетии покинул свой пост
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зайт Орцханов покинул должность главы Магаса. Чиновник ушел в отставку по собственному желанию. Он возглавил город в феврале 2023 года.

Магасский мэр Зайт Орцханов подал в отставку с должности руководителя столицы Ингушетии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканское правительство.

Орцханов покинул руководящий пост по собственному желанию. Новым мэром города может стать заместитель Хасан Нальгиев. О назначении станет известно в ближайшее время.

Стоит добавить, что Орцханов начал руководитель Магасом в феврале 2023 года. В апреле того же года он был утвержден на этом посту. До него городом руководил Усман Аушев.

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