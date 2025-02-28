Глава столицы Ингушетии покинул свой пост

Зайт Орцханов покинул должность главы Магаса. Чиновник ушел в отставку по собственному желанию. Он возглавил город в феврале 2023 года.
Магасский мэр Зайт Орцханов подал в отставку с должности руководителя столицы Ингушетии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканское правительство.
Орцханов покинул руководящий пост по собственному желанию. Новым мэром города может стать заместитель Хасан Нальгиев. О назначении станет известно в ближайшее время.
Стоит добавить, что Орцханов начал руководитель Магасом в феврале 2023 года. В апреле того же года он был утвержден на этом посту. До него городом руководил Усман Аушев.