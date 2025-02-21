Вестник Кавказа

В ДТП со скорой пострадали несколько человек в Ингушетии

В ДТП со скорой пострадали несколько человек в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Машина скорой помощи угодила минувшей ночью в аварию в Назрани. В результате происшествия получили травмы несколько граждан.

В ночь с 1 на 2 марта в Ингушетии столкнулись карета скорой помощи и иномарка. Об этом сказано в сообщении, распространенном Главным управлением МЧС России по республике.

"В 01.10 мск в воскресенье поступило сообщение, что в Назрани по ул. Асият Тутаевой произошло... столкновение автомобиля марки Hyundai Solaris с каретой скорой помощи" 

– ГУ МЧС по Ингушетии

В аварии пострадали четыре человека. Всех их отвезли в больницу.

По факту случившегося начата проверка.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия пострадали водители транспортных средств и два фельдшера.

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