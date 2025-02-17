Фура с десятками тонн топлива без документов задержана в Ингушетии

Водитель большегруза перевозил дизельное топливе, не имея на это соответствующего разрешения. Автомобиль доставили на спецстоянку.

Сотрудники правоохранительных органов остановили в Сунженском районе Ингушетии грузовик, в котором обнаружили несколько десятков тонн дизельного топлива без документов. Об этом сказано в сообщении, распространенном 26 февраля МВД республики.

"Инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на посту "Волга-20 " остановили автомашину Volvo с прицепом-цистерной, перевозившую 27 тысяч литров дизельного топлива из Калмыкии на АЗС Карабулака"

– пресс-служба ведомства

Там отметили, что у мужчины, находившегося за рулем транспортного средства, не было документов, которые позволяют перевозить опасный грузы.

На водителя составили ряд административных протоколов. Автомобиль вместе с грузом доставили на спецстоянку.