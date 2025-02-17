В Дагестане выявлены масштабные хищения денег маткапитала

Прокуратура Дагестана провела проверку расходования бюджетных средств, в ходе которой были выявлены масштабные хищения средств маткапитала – их получатели тратили деньги на покупку жилья в Каспийске.

Дагестанские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве после прокурорской проверки по факту хищения средств материнского капитала, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

"Проверка прокуратуры Дагестана показала, что в период с 2023 по 2024 гг. заемщики, являющиеся получателями средств материнского капитала, заключили договоры о приобретении квартир в трех жилищно-строительных кооперативах в Каспийске. Однако фактически граждане пайщиками этих ЖСК не являлись"

- прокуратура Дагестана

В результате кооперативам были перечислены средства материнского капитала на сумму более 277 млн рублей, которые использовались не по назначению и по сути были похищены, передает "Интерфакс".

Сведения об оформлении займов для приобретения жилья были представлены в отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Дагестану, по факту хищения денег возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", ведется следствие.