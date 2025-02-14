Дагестан потерял более 350 млн рублей из-за майнинга

В Дагестане продолжают битву с майнингом: за год обнаружены 38 майнинг-ферм. Несмотря на успехи, ущерб от майнеров исчисляется сотнями миллионов рублей.

Незаконная генерация цифровой валюты нанесла ущерб энергосетям республики на 353 млн рублей, поведал глава Минэнерго республики Марат Шихалиев.

Сообщается, что рейды специалистов по электроэнергетике позволили выявить 38 майнинг-ферм с незаконным потреблением электричества на уровне 86 млн кВт ч.

Напомним, что в Дагестане майнинг полностью запрещен до 2031 года.