В Алматы рассказали о сроках отключения отопления

Власти Алматы объяснили, когда в городе будет отключено отопление. Сроки окончания отопительного сезона зависят от погодных условий.

В Алматы потеплело, но отопление пока работает. Акимат города пояснил, когда ждать окончания отопительного сезона.

Отопление в Алматы начинают отключать после того, как в течение пяти дней подряд в городе средняя температура воздуха за сутки остается выше 8 градусов тепла.

"Вместе с тем, параметры теплоносителя задаются с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха. В каждом доме установлен тепловой пункт (на балансе потребителя), где теплоснабжение регулируется сотрудниками КСК, ОСИ"

– акимат

Традиционно в первую очередь отопление отключают в административных зданиях, в последнюю - в социальных объектах и жилых домах. Прошлой весной отопительный сезон завершился в середине апреля.