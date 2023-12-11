В Ташкенте отключают отопление

Жителям столицы Узбекистана уже сегодня отключат отопление - в течение последней недели дневная температура воздуха в Ташкенте стабильно держится на уровне 18-19 градусов тепла и выше, а ночная не опускается ниже 8 градусов тепла.

Сегодня, 18 марта, в Ташкенте официально заканчивается отопительный сезон, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба столицы Узбекистана.

"Согласно установленным нормам, отопительный период завершается со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов тепла"

- пресс-служба хокимията Ташкента

Уже сейчас среднесуточная температура в столице превышает 12-13 градусов тепла, что соответствует установленным нормативам для завершения отопительного сезона, а значит - подача тепла в жилые дома и другие объекты, подключенные к централизованному теплоснабжению, будет прекращена, говорится в сообщении.

Сразу после отключения отопления в столице начнется плановый ремонт тепловых сетей, котельных и насосных станций.

Синоптики обещают, что в ближайшие 5 дней дневная температура воздуха будет составлять выше 20 градусов тепла, а ночная останется выше 10 со знаком плюс.