Вестник Кавказа

В Ташкенте отключают отопление

Батарея отопления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителям столицы Узбекистана уже сегодня отключат отопление - в течение последней недели дневная температура воздуха в Ташкенте стабильно держится на уровне 18-19 градусов тепла и выше, а ночная не опускается ниже 8 градусов тепла.

Сегодня, 18 марта, в Ташкенте официально заканчивается отопительный сезон, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба столицы Узбекистана.

"Согласно установленным нормам, отопительный период завершается со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов тепла"

- пресс-служба хокимията Ташкента

Уже сейчас среднесуточная температура в столице превышает 12-13 градусов тепла, что соответствует установленным нормативам для завершения отопительного сезона, а значит - подача тепла в жилые дома и другие объекты, подключенные к централизованному теплоснабжению, будет прекращена, говорится в сообщении. 

Сразу после отключения отопления в столице начнется плановый ремонт тепловых сетей, котельных и насосных станций.

Синоптики обещают, что в ближайшие 5 дней дневная температура воздуха будет составлять выше 20 градусов тепла, а ночная останется выше 10 со знаком плюс.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1295 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Алматы отключат газ в тысячах домов

В Алматы отключат газ в тысячах домов

Под Ташкентом вырастет завод по переработке бытовых отходов

Под Ташкентом вырастет завод по переработке бытовых отходов

Проблему сточных вод решат в Астане в будущем году

Проблему сточных вод решат в Астане в будущем году

Авария оставила часть жителей Костаная без тепла

Авария оставила часть жителей Костаная без тепла

Отопление в Ташкенте включат 7 ноября

Отопление в Ташкенте включат 7 ноября

Казахстан обновит объекты энергетики и ЖКХ

Казахстан обновит объекты энергетики и ЖКХ

Масштабные отключения воды ждут Ташкент в сентябре

Масштабные отключения воды ждут Ташкент в сентябре

Власти Казахстана предоставят льготы по коммуналке для пострадавших от паводков

Власти Казахстана предоставят льготы по коммуналке для пострадавших от паводков

Переход на единый часовой пояс в Казахстане повысит энергопотребление

Переход на единый часовой пояс в Казахстане повысит энергопотребление

Перебои с отоплением - что происходит в Казахстане сегодня?

Перебои с отоплением - что происходит в Казахстане сегодня?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы