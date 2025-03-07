Отопление и горячую воду отключат в Новороссийске сегодня

Без тепла и горячей воды останутся свыше 6 тыс жителей Новороссийска 17 марта. Причина – ремонтные работы на коммуникациях.
Сегодня в многоэтажных домах Новороссийска отключат отопление и горячую воду из-за ремонта, рассказали в администрации города.
"17 марта планируется проведение срочных неотложных работ по устранению порывов на тепловой сети по ул. Снайпера Рубахо, 19. В связи с этим с 9:00 будет приостановлено теплоснабжение и горячее водоснабжение ряда многоквартирных домов"
- администрация Новороссийска
Таким образом, ограничения коснутся более 200 домов и 6,4 тыс жителей Новороссийска.