Горящий мусорный полигон в Новороссийске тушат круглосуточно

И днем, и ночью ведется борьба с огнем, охватившим мусорный полигон на территории Новороссийска. На пожаре работает почти сто человек.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о круглосуточной борьбе с возгоранием на мусорном полигоне, которое началось в ночь с 12 на 13 марта.

"Сейчас в ликвидации задействовано 90 человек и 61 единица спецтехники, выполнено 441 рейсов самосвалов, завезено 6615 кубических метров грунта"

– градоначальник

Он добавил, что сотрудники лесопожарного центра несут дежурство и днем, и ночью. Производится отсыпка грунтом и пролив водой.

В настоящее время площадь возгорания сократилась до 2100 кв м.