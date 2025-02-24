Вестник Кавказа

Горящий мусорный полигон в Новороссийске тушат круглосуточно

Горящий мусорный полигон в Новороссийске тушат круглосуточно
© Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk
И днем, и ночью ведется борьба с огнем, охватившим мусорный полигон на территории Новороссийска. На пожаре работает почти сто человек.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о круглосуточной борьбе с возгоранием на мусорном полигоне, которое началось в ночь с 12 на 13 марта.

"Сейчас в ликвидации задействовано 90 человек и 61 единица спецтехники, выполнено 441 рейсов самосвалов, завезено 6615 кубических метров грунта"

– градоначальник

Он добавил, что сотрудники лесопожарного центра несут дежурство и днем, и ночью. Производится отсыпка грунтом и пролив водой.

В настоящее время площадь возгорания сократилась до 2100 кв м.

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