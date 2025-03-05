Вестник Кавказа

В Новороссийске пылает мусорный полигон

В Новороссийске пылает мусорный полигон
© Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Минувшей ночью в кубанском Новороссийске вспыхнул масштабный пожар на мусорном полигоне – площадь возгорания уточняется, сейчас его тушат пять пожарных расчетов, в помощь огнеборцам власти привлекли спецтехнику.

Прошедшей ночью в Новороссийске вспыхнул крупный пожар на мусорном полигоне, сообщил в своем Telegram-канале глава города-героя Андрей Кравченко.

"Выехал на мусорной полигон, где ведутся работы по тушению пожара. На данный момент задействованы 5 пожарных расчетов, дополнительно привлечены 4 машины для подвоза воды, работает спецтехника для подвоза грунта: экскаватор, 2 бульдозера, 4 самосвала"

- Андрей Кравченко

 Новороссийское лесничество продолжает дежурить на границе полигона с лесным массивом, также на месте пожара по поручению градоначальника работают его заместитель и глава района, которые докладывают информацию об обстановке, написал глава города.

Площадь пожара устанавливается, его причина будет названа после тушения и проведения соответствующих мероприятий, добавил мэр Новороссийска.

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