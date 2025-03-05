Вестник Кавказа

Сезон природных пожаров начался в Абхазии

Вид из окна самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Природные пожары все чаще и чаще происходят в Абхазии. Это связано с наступлением теплой и даже жаркой погоды. Спасатели призывают жителей страны не нарушать правила безопасности.

Огнеборцам все чаще приходится тушить природные пожары в Абхазии, о повышенных рисках по огненной стихии предупредили в МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что за последние сутки были ликвидированы пожары, во время которых пылал сухостой, сразу в нескольких районах: Гагрском, Сухумском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском.

В МЧС указали, что ЧП пока имеют локальный характер, но ключевое здесь слово "пока": с каждым днем становится все жарче, воздух прогревается все быстрее, так что пожаров может в ближайшее время стать гораздо, а площадь их распространения – вырасти в разы.

"В связи с чем МЧС РА настоятельно просит граждан Абхазии соблюдать правила противопожарной безопасности, не заниматься очистной сельскохозяйственных угодий путем пала травы и сухостоя, что, в свою очередь, может привести к крупным природным пожарам с непредсказуемыми последствиями"

– МЧС Абхазии

Ранее в ФТС России сообщили, что в Абхазии раньше обычного начался сезон мимозы. Она зацвела уже с конца января.

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