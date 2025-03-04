Пожар в Кисловодске: пострадавшие получили временное жилье

Власти Кисловодска предоставили пострадавшим во вчерашнем пожаре жилье для временного проживания. После решится вопрос компенсации ущерба.
Жители, пострадавшие в пожаре в Кисловодске, получили временное жилье, передал мэр Евгений Моисеев.
"В результате пожара выгорели шесть квартир, в которых проживали 19 человек. Жильцам двух квартир для временного проживания предоставлено жилье маневренного фонда, остальные от размещения отказались ввиду проживания у родственников"
- Евгений Моисеев
Сейчас разрабатывается вопрос о выплатах пострадавшим и ремонте разрушенных квартир, добавил градоначальник.
Напомним, что пожар на третьем этаже многоэтажки в Кисловодске произошел накануне. Жертвой огня стал один человек, еще шесть получили травмы.