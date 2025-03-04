Вестник Кавказа

Пожар в Кисловодске: пострадавшие получили временное жилье

Пожар в Кисловодске: пострадавшие получили временное жилье
© Фото: МЧС Ставропольского края
Власти Кисловодска предоставили пострадавшим во вчерашнем пожаре жилье для временного проживания. После решится вопрос компенсации ущерба.

Жители, пострадавшие в пожаре в Кисловодске, получили временное жилье, передал мэр Евгений Моисеев.

"В результате пожара выгорели шесть квартир, в которых проживали 19 человек. Жильцам двух квартир для временного проживания предоставлено жилье маневренного фонда, остальные от размещения отказались ввиду проживания у родственников"

- Евгений Моисеев

Сейчас разрабатывается вопрос о выплатах пострадавшим и ремонте разрушенных квартир, добавил градоначальник.

Напомним, что пожар на третьем этаже многоэтажки в Кисловодске произошел накануне. Жертвой огня стал один человек, еще шесть получили травмы.

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