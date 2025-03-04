Вестник Кавказа

Пожар в доме в Кисловодске: число пострадавших увеличилось

Пожар в доме в Кисловодске: число пострадавших увеличилось
© Фото: МЧС Ставропольского края
Власти Кисловодска уточнили число пострадавших от сегодняшнего пожара в многоэтажке: их количество увеличилось с 4 до 6 человек. Половина из них лечится в реанимации.

Число пострадавших от пожара в многоквартирном доме в Кисловодске на Ставрополье выросло до 6 человек, часть из них лечится в реанимации, передал глава города Евгений Моисеев.

"Трое взрослых госпитализированы в реанимационное отделение Кисловодской городской больницы. Троим госпитализация не потребовалась, среди них двое детей 2020 и 2023 годов рождения. В настоящее время с детьми все хорошо"

- Евгений Моисеев

Ранее ставропольское МЧС сообщало, что в результате происшествия пострадало 4 человек, еще одна женщина погибла.

Напомним, что сегодня днем загорелся третий этаж жилого дома по улице Седлогорская в Кисловодске. Спасатели провели эвакуацию 25 человек. Предполагается, что возгорание произошло из-за игры ребенка с огнем.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1170 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Кисловодске случился пожар в многоэтажке

В Кисловодске случился пожар в многоэтажке

К юбилею Победы Ставрополье украсят воинские панно

К юбилею Победы Ставрополье украсят воинские панно

Кисловодск побил рекорд по &quot;курортным бракам&quot; в 2024 году

Кисловодск побил рекорд по "курортным бракам" в 2024 году

7 ярких гастрономических фестивалей в России 2025

7 ярких гастрономических фестивалей в России 2025

Пожар в СНТ под Ставрополем потушен

Пожар в СНТ под Ставрополем потушен

В тройном ДТП в Ставрополе пострадал ребенок

В тройном ДТП в Ставрополе пострадал ребенок

Пожар вспыхнул в дачном поселке под Ставрополем

Пожар вспыхнул в дачном поселке под Ставрополем

Один из высоких уровней безработицы выявлен в Дагестане

Один из высоких уровней безработицы выявлен в Дагестане

Антитеррористические учения пройдут на неделе на Ставрополье

Антитеррористические учения пройдут на неделе на Ставрополье

Минводы свяжутся авиасообщением с Ижевском

Минводы свяжутся авиасообщением с Ижевском

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы