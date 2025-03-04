Пожар в доме в Кисловодске: число пострадавших увеличилось

Власти Кисловодска уточнили число пострадавших от сегодняшнего пожара в многоэтажке: их количество увеличилось с 4 до 6 человек. Половина из них лечится в реанимации.

Число пострадавших от пожара в многоквартирном доме в Кисловодске на Ставрополье выросло до 6 человек, часть из них лечится в реанимации, передал глава города Евгений Моисеев.

"Трое взрослых госпитализированы в реанимационное отделение Кисловодской городской больницы. Троим госпитализация не потребовалась, среди них двое детей 2020 и 2023 годов рождения. В настоящее время с детьми все хорошо"

- Евгений Моисеев

Ранее ставропольское МЧС сообщало, что в результате происшествия пострадало 4 человек, еще одна женщина погибла.

Напомним, что сегодня днем загорелся третий этаж жилого дома по улице Седлогорская в Кисловодске. Спасатели провели эвакуацию 25 человек. Предполагается, что возгорание произошло из-за игры ребенка с огнем.