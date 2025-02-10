Вестник Кавказа

В Кисловодске случился пожар в многоэтажке

В Кисловодске случился пожар в многоэтажке
© Фото: МЧС России
Пожар в Кисловодске произошел сегодня в многоквартирном доме. Известно о гибели одного человека. Пожар мог вспыхнуть из-за детской неосторожности.

В Кисловодске во вторник случился пожар на третьем этаже многоэтажного жилого дома по улице Седлогорская, по данным МЧС РФ, погиб один человек.

"Предварительно, пострадало четыре человека, к сожалению, один человек погиб"

– ГУ МЧС по Ставрополью

Из горящего здания были эвакуированы 25 человек. Возгорание силами 25 специалистов было локализовано на площади 70 кв м, а затем ликвидировано. Задействовано 9 ед техники.

Пожар мог начаться из-за неосторожного обращения ребенка с огнем, поделились в прокуратуре Ставрополья.

"Дознавателем краевого чрезвычайного ведомства проводится расследование"

– ГУ МЧС по Ставрополью

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1230 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кисловодск побил рекорд по &quot;курортным бракам&quot; в 2024 году

Кисловодск побил рекорд по "курортным бракам" в 2024 году

Мэр Кисловодска сообщил о &quot;минировании&quot; одной из школ

Мэр Кисловодска сообщил о "минировании" одной из школ

Курорты КМВ стали популярным местом отдыха на майские праздники 2025

Курорты КМВ стали популярным местом отдыха на майские праздники 2025

Власти Кисловодска возьмутся за реставрацию воинских захоронений

Власти Кисловодска возьмутся за реставрацию воинских захоронений

Старейшая школа Кисловодска полностью обновилась

Старейшая школа Кисловодска полностью обновилась

Угроза минирования &quot;Нарзана&quot; поступила в Кисловодске

Угроза минирования "Нарзана" поступила в Кисловодске

Кисловодск стал самым популярным неморским направлением

Кисловодск стал самым популярным неморским направлением

Школьники создадут скворечники для парка в Кисловодске

Школьники создадут скворечники для парка в Кисловодске

Праведники народов мира. История одного спасения: Сергей Метревели и Эмиль Зигель

Праведники народов мира. История одного спасения: Сергей Метревели и Эмиль Зигель

Капремонт всех школ выполнят в Кисловодске

Капремонт всех школ выполнят в Кисловодске

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы