В Кисловодске случился пожар в многоэтажке

Пожар в Кисловодске произошел сегодня в многоквартирном доме. Известно о гибели одного человека. Пожар мог вспыхнуть из-за детской неосторожности.

В Кисловодске во вторник случился пожар на третьем этаже многоэтажного жилого дома по улице Седлогорская, по данным МЧС РФ, погиб один человек.

"Предварительно, пострадало четыре человека, к сожалению, один человек погиб"

– ГУ МЧС по Ставрополью

Из горящего здания были эвакуированы 25 человек. Возгорание силами 25 специалистов было локализовано на площади 70 кв м, а затем ликвидировано. Задействовано 9 ед техники.

Пожар мог начаться из-за неосторожного обращения ребенка с огнем, поделились в прокуратуре Ставрополья.

"Дознавателем краевого чрезвычайного ведомства проводится расследование"

– ГУ МЧС по Ставрополью