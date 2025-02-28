Вестник Кавказа

Замыкание привело к пожару в крольчатне в Ставрополе

Замыкание привело к пожару в крольчатне в Ставрополе
© Фото: пресс-служба МЧС Ставропольского края
В Ставрополе загорелась сарай, где содержались кролики. Причина – короткое замыкание. Часть животных погибла.

Возгорание вспыхнуло в сарае частного дома по проспекту Юности в Ставрополе, в где держали кроликов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар в домовладении заметила соседка, которая и вызвала пожарных. Огонь удалось ликвидировать на площади 30 кв м. В тушении участвовали 22 спасателя и 6 единиц техники.

Отмечается, что причиной возникновения пожара стало короткое замыкание, при этом дознаватели в настоящее время устанавливают точную причину возгорания.

Стоит добавить, что из сарая вытащили трех кроликов. Еще двух питомцев спасти не удалось.

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