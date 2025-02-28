Водитель фуры сбил пешехода на трассе на Ставрополье

Молодой пешеход серьезно пострадал в ДТП с фурой накануне днем в Петровском районе. В ГАИ уточнили, что мужчина находился на трассе, не пытаясь переходить ее, а водитель оказался лишен прав.

Пешеход попал под колеса большегрузного автомобиля в Ставропольском крае накануне, рассказали в региональной Госавтоинпекции.

ЧП случилось днем в четверг, в 14.20 мск. Фура Daf, с 44-летним мужчиной за рулем, ехала по трассе Астрахань-Элиста-Ставрополь. В это время на дороге находился пешеход, причем, как уточнили в ГАИ, он не собирался пересекать ее и в итоге был сбит.

Пострадавшему 25 лет, он живет в соседнем регионе. Молодой человек получил тяжелые травмы, его госпитализировали в Петровскую больницу.

После аварии выяснилось, что водитель фуры – житель Астраханской области. Ранее он был лишен права управления.

Сейчас правоохранители выясняют подробности аварии.