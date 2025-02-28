Вестник Кавказа

Водитель фуры сбил пешехода на трассе на Ставрополье

Водитель фуры сбил пешехода на трассе на Ставрополье
© Фото: ГАИ Ставропольского края
Молодой пешеход серьезно пострадал в ДТП с фурой накануне днем в Петровском районе. В ГАИ уточнили, что мужчина находился на трассе, не пытаясь переходить ее, а водитель оказался лишен прав.

Пешеход попал под колеса большегрузного автомобиля в Ставропольском крае накануне, рассказали в региональной Госавтоинпекции.

ЧП случилось днем в четверг, в 14.20 мск. Фура Daf, с 44-летним мужчиной за рулем, ехала по трассе Астрахань-Элиста-Ставрополь. В это время на дороге находился пешеход, причем, как уточнили в ГАИ, он не собирался пересекать ее и в итоге был сбит.

Пострадавшему 25 лет, он живет в соседнем регионе. Молодой человек получил тяжелые травмы, его госпитализировали в Петровскую больницу.

После аварии выяснилось, что водитель фуры – житель Астраханской области. Ранее он был лишен права управления.

Сейчас правоохранители выясняют подробности аварии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Водитель фуры сбил пешехода на трассе на Ставрополье
© Фото: ГАИ Ставропольского края
465 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мужчина пострадал в ночном ДТП на Ставрополье

Мужчина пострадал в ночном ДТП на Ставрополье

В Ставрополе возведут школу почти за 3 млрд рублей

В Ставрополе возведут школу почти за 3 млрд рублей

Улицы Пятигорска временно лишатся водоснабжения

Улицы Пятигорска временно лишатся водоснабжения

Фура попала в тройное ДТП на Ставрополье

Фура попала в тройное ДТП на Ставрополье

Четырех мужчин осудили за беспорядки в махачкалинском аэропорту на Ставрополье

Четырех мужчин осудили за беспорядки в махачкалинском аэропорту на Ставрополье

Ярмарки цветов начнут радовать жителей Ставрополя с 6 марта

Ярмарки цветов начнут радовать жителей Ставрополя с 6 марта

Сильный ветер уронил балкон и отправил детей на &quot;удаленку&quot; в Ставрополе

Сильный ветер уронил балкон и отправил детей на "удаленку" в Ставрополе

Мэр Кисловодска сообщил о &quot;минировании&quot; одной из школ

Мэр Кисловодска сообщил о "минировании" одной из школ

&quot;Абрау Дюрсо&quot; признали лучшей винодельней России

"Абрау Дюрсо" признали лучшей винодельней России

Юг России встретит 8 марта с теплой погодой

Юг России встретит 8 марта с теплой погодой

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы