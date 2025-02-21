Вестник Кавказа

Один человек пострадал в аварии в Беслане

Один человек пострадал в аварии в Беслане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Беслане столкнулись "Газель" и "Фольксваген". Один человек пострадал. обстоятельства аварии выясняются.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Беслане. В столкновении пострадал водитель одной из машин, передали в республиканском МВД. 

Сообщается, что водитель "Газели" направляла по Нартовской улице в сторону аэропорта. Водитель пренебрег указаниями сигналов светофора и проехал на "красный" свет, что привело к столкновению с машиной "Фольксваген". 

Отмечается, что водитель "Газели" получил травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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