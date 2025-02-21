Один человек пострадал в аварии в Беслане

В Беслане столкнулись "Газель" и "Фольксваген". Один человек пострадал. обстоятельства аварии выясняются.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Беслане. В столкновении пострадал водитель одной из машин, передали в республиканском МВД.
Сообщается, что водитель "Газели" направляла по Нартовской улице в сторону аэропорта. Водитель пренебрег указаниями сигналов светофора и проехал на "красный" свет, что привело к столкновению с машиной "Фольксваген".
Отмечается, что водитель "Газели" получил травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.