Вестник Кавказа

Крупный пожар тушили в Беслане

Крупный пожар тушили в Беслане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Огненное ЧП случилось сегодня в Северной Осетии. Горела постройка на территории частного дома. Огонь мог перекинуться на основное строение, однако пожарные не допустили беды.

Возгорание случилось в Беслане, рассказали в МЧС Северной Осетии.

Инцидент произошел на улице Победы. Пламя охватило жилую пристройку. Огонь успел распространиться на 16 "квадратов".

"Благодаря слаженным действиям пожарных, открытое горение было ликвидировано в кратчайшие сроки"

– МЧС

К счастью, никто не пострадал. В тушении участвовали 7 человек.

Почему начался пожар, пока не известно. Причину выяснят специалисты.

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