Крупный пожар тушили в Беслане

Огненное ЧП случилось сегодня в Северной Осетии. Горела постройка на территории частного дома. Огонь мог перекинуться на основное строение, однако пожарные не допустили беды.
Возгорание случилось в Беслане, рассказали в МЧС Северной Осетии.
Инцидент произошел на улице Победы. Пламя охватило жилую пристройку. Огонь успел распространиться на 16 "квадратов".
"Благодаря слаженным действиям пожарных, открытое горение было ликвидировано в кратчайшие сроки"
– МЧС
К счастью, никто не пострадал. В тушении участвовали 7 человек.
Почему начался пожар, пока не известно. Причину выяснят специалисты.