В Москве всю ночь тушили пожар в Институте вычислительной техники

Минувшим вечером в Москве на Варшавском шоссе вспыхнул пожар в здании Института вычислительной техники – огонь быстро охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров, локализовать его удалось лишь к 4 часам утра.

Минувшим вечером в здании филиала Института вычислительной техники на юге Москвы вспыхнул сильный пожар – огонь захватил площадь в 350 кв м, однако быстро разросся до 1,5 кв м, сообщили в оперативных службах.

"В здании по адресу Варшавское шоссе, дом 125 с1 произошел пожар"

- МЧС России

Впоследствии кровля горящего здания обрушилась, пожару присвоили повышенный номер сложности. К тушению огня, помимо более 170 огнеборцев и 50 единиц техники привлекли специальный вертолет Ка-32, который трижды сбрасывал воду на очаг возгорания, передает РИА Новости.

Позже к горящему зданию прибыли пожарные вертолеты, которые не менее 10 раз сбрасывали в огонь порции воды, а также пожарный поезд. Тушение осложнялось нехваткой воды в пожарных гидрантах, а также опасностью детонации в здании баллонов с гелием.

Локализовать крупное возгорание удалось лишь к 4 часам утра на площади в 1,5 тыс кв м, к этому времени в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева на площади в 1 тыс кв м обрушились кровля и стены, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших, тушение гоня продолжается.