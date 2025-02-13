Вестник Кавказа

Пожар почти на 300 "квадратах" потушили в Краснодаре

Пожар почти на 300 "квадратах" потушили в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масштабное возгорание произошло сегодня в одном из СНТ в столице Кубани. Как рассказали спасатели, пламя охватило два жилых дома.

Крупный пожар случился в среду в садовом товариществе в Краснодаре, о ЧП рассказали в кубанском МЧС.

По данным спасательного ведомства, возгорание началось в СНТ "Краснодаргострой". Огонь охватил два жилых дома. Изначально его площадь достигла 240 "квадратов". Затем пламя разошлось на 290 кв м. В этот момент пожар получилось локализовать.

"В 22:40 мск ликвидация пожара"

– МЧС

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