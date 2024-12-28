Вестник Кавказа

Названа вероятная причина пожара в волонтерском центре в Анапе

Названа вероятная причина пожара в волонтерском центре в Анапе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В кубанском МЧС объяснили, почему сгорел пансионат "Зенит" и штаб волонтеров в Анапе. Это могло случиться из-за повреждения электроники.

Проблемы с электрикой могли стать причиной возгорания в пансионате в селении Благовещенская в Анапе, рассказал представитель кубанского МЧС Александр Субочев.

"Для расследования точной причины пожара привлечены эксперты пожарной лаборатории, на данный момент, предварительно, наиболее вероятна электротехническая причина"

- Александр Субочев

Пожар в анапском пансионате произошел на прошлой неделе. Тогда спасателям пришлось провести эвакуацию более 20 человек. После огонь перешел на соседний волонтерский штаб. В результате происшествия пострадавших нет.

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