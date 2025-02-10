Вспыхнувший в пансионате пожар перекинулся на штаб волонтеров в Анапе

Пожарные локализовать возгорание в пансионате в Анапе. Перед этим огонь успел распространиться и перекинулся на волонтерский штаб.

Площадь пожара, вспыхнувшего несколько часов назад в пансионате в Анапе, увеличилась до 1,4 тыс кв метров. Об этом сказано в Telegram-канале МЧС России.

В свою очередь, в оперштабе Краснодарского края поведали, что огонь успел перекинуться на волонтерский штаб "Шлагбаум".

К настоящему времени пожарным уже удалось локализовать возгорание в пансионате.

Ранее сегодня сообщалось, что в станице Благовещенской загорелся пансионат "Зенит". В связи с ЧП пришлось эвакуировать 26 человек.