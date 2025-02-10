Вестник Кавказа

Крупный пожар охватил пансионат в Анапе

Крупный пожар охватил пансионат в Анапе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В эти минуты в Анапе горит один из местных пансионатов. Площадь пожара достигает сотни квадратных метров.

Вечером 14 февраля, в пансионате в Анапе вспыхнул пожар. Об этом сказано в Главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю.

К настоящему времени огонь охватил уже 1 тыс кв метров.

"В станице Благовещенской огнем охвачено 1 000 квадратов зданий пансионата: горят корпус для проживания и общепит. Эвакуированы 26 человек"

– пресс-служба

Согласно предварительным данным, в результате не пострадал ни один человек.

На место ЧП прибыли спасатели. В ликвидации пожара участвуют почти 80 человек, задействовано 25 единиц техники.

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