Вестник Кавказа

Мебельный цех горел в Краснодарском крае

Мебельный цех горел в Краснодарском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кубанские огнеборцы справились с пожаром, который вспыхнул сегодня днем в мебельном цехе. В результате происшествия никто не пострадал.

В четверг, 13 февраля, в станице Елизаветинской в Краснодарском крае загорелся мебельный цех. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Огонь распространился на площади 400 кв метров. К тушению привлекли 50 человек. Задействовано было свыше 15 единиц техники.

"Пожар в 12:46 мск полностью ликвидирован"

– региональное управление МЧС

В результате происшествия ни один человек не пострадал.

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