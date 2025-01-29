Пожар в Краснодаре: горит исторический центр

Двухэтажный жилой дом горит в историческом центре столицы Краснодарского края. Спасатели сумели локализовать пламя. Причины пожара еще предстоит выяснить.
В историческом центре Краснодара полыхает двухэтажный жилой дом. На данный момент известно о локализации пожара, рассказали в краевом МЧС.
"В 05:57 мск 4 февраля диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома по улице Красной"
- МЧС Краснодарского края
Сотрудники ведомства провели эвакуацию жильцов, всего они вывели 10 человек.
Тушения огня продолжается. О точных причинах возникновения возгорания еще неизвестно.