Вестник Кавказа

Пожар в Краснодаре: горит исторический центр

Пожар в Краснодаре: горит исторический центр
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двухэтажный жилой дом горит в историческом центре столицы Краснодарского края. Спасатели сумели локализовать пламя. Причины пожара еще предстоит выяснить.

В историческом центре Краснодара полыхает двухэтажный жилой дом. На данный момент известно о локализации пожара, рассказали в краевом МЧС.

"В 05:57 мск 4 февраля диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома по улице Красной"

- МЧС Краснодарского края

Сотрудники ведомства провели эвакуацию жильцов, всего они вывели 10 человек.

Тушения огня продолжается. О точных причинах возникновения возгорания еще неизвестно.

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