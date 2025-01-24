Гостиница горела в центре Краснодара

Пожар в одном из отелей кубанской столицы произошел сегодня днем. Из здания пришлось эвакуировать около полусотни человек.

В пятницу, 31 января, в центре Краснодара вспыхнул пожар в гостинице. Об этом информирует ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло около 12:00.

"В 11:58 мск диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о возгорании по адресу: г. Краснодар, ул. Красная. Установлено, что произошел пожар в вентиляционной шахте на площади 0,5 кв. Метров"

– пресс-служба управления

Из отеля был эвакуирован 51 человек. К 12:29 пожарным удалось справиться с пожаром.

Позднее стало известно, что пожар произошел в гостинице "Москва".