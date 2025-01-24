Вестник Кавказа

Крупный пожар охватил хостел на северо-западе Москвы

пожар в хостеле в Москве
© Фото: скриншот из видео в Telegram-канале МЧС России
Хостел горит в северо-западной части российской столицы. В ликвидации пожара участвуют свыше полутора сотен специалистов.

Сегодня утром на улице Сходненский тупик в Москве вспыхнул пожар в хостеле. Об этом сказано в сообщении, распространенном 31 января МЧС России.

Огонь охватил 2 тыс кв метров. Согласно предварительной информации, в результате происшествия частично обрушилась крыша здания.

Сейчас на месте ЧП работают пожарные. К тушению привлечены 155 человек. Задействовано 45 единиц техники.

После того, как стало известно о пожаре, здание самостоятельно покинули 300 человек. Еще 60 были эвакуированы после приезда спасателей.

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