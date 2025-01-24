На Кубани потушили крупное лесное возгорание

В Краснодарском крае ликвидирован лесной пожар. Ранее сообщалось о его локализации. Возгорание вспыхнуло возле населенного пункта Псебе.
Сотрудники лесопожарного центра уничтожили ночью возгорание, которое вспыхнуло в Джубгском лесничестве в Краснодарском крае, пишет пресс-служба центра.
Там отметили, что пожар был полностью ликвидирован в 22:10 мск на примерной площади 4,5 га. Ранее сообщалось, что огонь удалось локализовать в 21:00.
Напомним, возгорание вспыхнуло в Джубгском лесничество возле населенного пункта Псебе Туапсинского района. Изначально его площадь составляла порядка 1 га.