Вестник Кавказа

Лесной пожар на Кубани локализован

Лесной пожар на Кубани локализован
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае огнеборцы локализовали пожар в лесничестве. Площадь возгорания на момент локализации составила 4,5 га.

Лесной пожар Джубгском лесничестве вблизи от населенного пункта Псебе на Кубани удалось локализовать, об этом информирует лесопожарный центр Краснодарского края.

"В 21:00 мск удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 4,5 га. На текущий момент проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара"

– сообщение

Возгорание в лесничестве было обнаружено вечером 30 января на площади один гектар.

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