Лесной пожар на Кубани локализован

В Краснодарском крае огнеборцы локализовали пожар в лесничестве. Площадь возгорания на момент локализации составила 4,5 га.
Лесной пожар Джубгском лесничестве вблизи от населенного пункта Псебе на Кубани удалось локализовать, об этом информирует лесопожарный центр Краснодарского края.
"В 21:00 мск удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 4,5 га. На текущий момент проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара"
– сообщение
Возгорание в лесничестве было обнаружено вечером 30 января на площади один гектар.