Лесной пожар тушат в Краснодарском крае

На Кубани в Джубгском лесничестве обнаружен пожар. Ведутся работы по локализации возгорания. Огнем объято около гектара.
Лесной пожар выявлен в Джубгском лесничестве в Краснодарском крае, специалисты приступили к борьбе с огнем.
"Задымление в районе н. п. Псебе со стороны леса. По прибытии обнаружен лесной пожар в Джубгском лесничестве Ольгинском участковом лесничестве"
– лесопожарный центр региона
Площадь пожара примерно оценивается в 1 га. Начато тушение, на месте наращиваются силы для локализации пожара в лесничестве.