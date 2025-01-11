Вестник Кавказа

Лесной пожар тушат в Краснодарском крае

Лесной пожар тушат в Краснодарском крае
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На Кубани в Джубгском лесничестве обнаружен пожар. Ведутся работы по локализации возгорания. Огнем объято около гектара.

Лесной пожар выявлен в Джубгском лесничестве в Краснодарском крае, специалисты приступили к борьбе с огнем.

"Задымление в районе н. п. Псебе со стороны леса. По прибытии обнаружен лесной пожар в Джубгском лесничестве Ольгинском участковом лесничестве"

– лесопожарный центр региона

Площадь пожара примерно оценивается в 1 га. Начато тушение, на месте наращиваются силы для локализации пожара в лесничестве.

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