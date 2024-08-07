Лесные пожары участились на Юге России в 2024 году

По итогам минувшего года на российском юге число возгораний в лесных массивах выросло на 58%. При этом уменьшилась площадь пожаров.

ЮФО ухудшил статистику по количеству пожаров в лесной местности в минувшем году: рост возгораний составил 58%, рассказал врио главы российского МЧС по Ростовской области Александр Савуков.

Он добавил, что при росте числа пожаров снизился их размер.

"Количество лесных пожаров увеличилось на 58%, а площадь, пройденная огнем, уменьшилась более чем в два раза и составила более 1,7 тыс. га. Рост лесных пожаров отмечается во всех субъектах округа, за исключением Республики Адыгея и Астраханской области"

- Александр Савуков

Кроме того, на 47% выросло количество пожаров в заповедных зонах, площадь возгораний снизилась до четырех тыс га.

Савуков напомнил, что один из самых масштабных пожаров в округе случился под Новороссийском на Кубани.