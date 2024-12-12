Вестник Кавказа

Снег обеспечил активную работу курортов СКФО и ЮФО

Снег обеспечил активную работу курортов СКФО и ЮФО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горнолыжный курорт на Северном Кавказе и Юге России находится в самом разгаре. Обильные снегопады позволили открыть его раньше в этом году.

На курортах Юга РФ и Северного Кавказа активно проходит горнолыжный сезон. Это стало возможно благодаря обильным снегопадам, передали в Гидрометцентре РФ.

«Сейчас горнолыжный сезон в горах юга и Северного Кавказа в самом разгаре, но нужно очень внимательно прислушиваться к предупреждениям территориальных структур Росгидромета, идет очень активная работа по спуску снежных лавин»

- научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

Он подчеркнул, что на горных курортах много снега. На высоте от 900 м до 2 тыс м он плотный.

Погодные условия сделали возможным открытие горнолыжного сезона раньше обычного в этом году, добавил Роман Вильфанд.

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