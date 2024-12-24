Вестник Кавказа

Новый год на курортах Эльбрус и Ведучи отпраздновали 60 тыс туристов

Новый год на курортах Эльбрус и Ведучи отпраздновали 60 тыс туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдых на новогодние праздники на курортах «Эльбрус» и «Ведучи» выбрали порядка 59,9 тыс туристов. Это на 13% больше прошлогодних показателей. Для гостей курортов были подготовлены разнообразные программы

Горнолыжные курорты «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне привлекли на 13% больше туристов в новогодние каникулы (29 декабря – 8 декабря), чем в прошлом году, передала пресс-служба Кавказ.РФ.

По данным института, курорты приняли около 59,9 тыс отдыхающих.

Курорт Эльбрус

Он принял туристов со всей России. Отдохнуть в горах КБР решили даже жители Дальнего Востока – Камчатки и Чукотки. Самым загруженным днем новогодних праздников стало 2 января.

Для гостей курорта работали десятки Дедов Морозов и диджеев, которые включали музыку даже в метель. На «Эльбрусе» также проверили работу новых снежных пушек.

Курорт Ведучи

Гости курорта могли воспользоваться длинной трассой, учебным склоном и тюбингом. В качестве развлекательной программы предлагались музыка, танцы и викторины.

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