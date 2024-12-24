Новый год на курортах Эльбрус и Ведучи отпраздновали 60 тыс туристов

Горнолыжные курорты «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне привлекли на 13% больше туристов в новогодние каникулы (29 декабря – 8 декабря), чем в прошлом году, передала пресс-служба Кавказ.РФ.
По данным института, курорты приняли около 59,9 тыс отдыхающих.
Курорт Эльбрус
Он принял туристов со всей России. Отдохнуть в горах КБР решили даже жители Дальнего Востока – Камчатки и Чукотки. Самым загруженным днем новогодних праздников стало 2 января.
Для гостей курорта работали десятки Дедов Морозов и диджеев, которые включали музыку даже в метель. На «Эльбрусе» также проверили работу новых снежных пушек.
Курорт Ведучи
Гости курорта могли воспользоваться длинной трассой, учебным склоном и тюбингом. В качестве развлекательной программы предлагались музыка, танцы и викторины.