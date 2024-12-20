Деды Морозы на лыжах "атаковали" отдыхающих на Эльбрусе

В горах Эльбруса сегодня прошла необычная акция – к отдыхающим прямо с самой высокой горы Европы на лыжах спустились десятки Дедов Морозов, их спуск стал частью новогодней программы, организованной Кавказом.РФ.

Сегодня отдыхающих в Кабардино-Балкарии буквально "атаковали" Деды Морозы – с флагами в руках и разноцветным дымом за спиной они стремительно спустились с Эльбруса на лыжах, сообщили в администрации курорта.

"Спасибо всем, кто поддержал флешмоб и приехал в своих костюмах Деда Мороза, а также тем, кто разбавил красно-белый спуск яркими горнолыжными костюмами. Погода, настроение, люди - в этот день все было идеально"

- руководство курорта "Эльбрус"

Необычный спуск стал частью новогодней программы, которую организовал Кавказ.РФ: в компании намерены повторить "нашествие" 2 января на поляне Азау, поскольку зрелище очень понравилось всем отдыхающим, передает ТАСС.

Здесь главными героями станут Дед Мороз, Снегурочка и символ курорта - Лис Мух: они будут разыгрывать призы и проводить мастер-классы для всей семьи.

Новый год здесь встретят тоже "с изюминкой": начнут празднование 31 декабря на поляне Азау в 11:00 мск спортивные состязания и конкурс снежных фигур, а в новогоднюю ночь для гостей пройдет новогодняя дискотека под открытым небом.

Все дни новогодних каникул на курорте будут проходить диджей-пати, а также выступать именитые диджеи, артисты, ведущие и аниматоры.