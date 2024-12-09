Вестник Кавказа

В Приэльбрусье вложат 100 млрд рублей инвестиций

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 100 млрд рублей составят инвестиции в курортный комплекс в Приэльбрусье в ближайшей перспективе. Развитие курорта "Эльбрус" относится к прорывным проектам в КБР.

В Кабардино-Балкарии ведутся работы по организации всесезонного курортного комплекса в Приэльбрусье.

"В длительной перспективе на этой площадке будет реализовано множество проектов. Суммарные вложения в развитие Приэльбрусья превысят 100 млрд рублей. Это ближайшая перспектива"

– глава Минэкономразвития КБР Борис Рахаев

Проекты на территории особой экономической зоны в Приэльбрусье реализуют как бизнесмены из Кабардино-Балкарии, так и крупные российские компании.

В КБР развитие "Эльбруса" в рамках создания курортного комплекса в Приэльбрусье - шестой прорывной проект.

Отдых в высокогорном районе в КБР востребован у туристов, альпинистов, лыжников. Популярностью круглогодично пользуется "Эльбрус", разместившийся на поляне Азау.

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