В Приэльбрусье вложат 100 млрд рублей инвестиций

Свыше 100 млрд рублей составят инвестиции в курортный комплекс в Приэльбрусье в ближайшей перспективе. Развитие курорта "Эльбрус" относится к прорывным проектам в КБР.

В Кабардино-Балкарии ведутся работы по организации всесезонного курортного комплекса в Приэльбрусье.

"В длительной перспективе на этой площадке будет реализовано множество проектов. Суммарные вложения в развитие Приэльбрусья превысят 100 млрд рублей. Это ближайшая перспектива"

– глава Минэкономразвития КБР Борис Рахаев

Проекты на территории особой экономической зоны в Приэльбрусье реализуют как бизнесмены из Кабардино-Балкарии, так и крупные российские компании.

В КБР развитие "Эльбруса" в рамках создания курортного комплекса в Приэльбрусье - шестой прорывной проект.

Отдых в высокогорном районе в КБР востребован у туристов, альпинистов, лыжников. Популярностью круглогодично пользуется "Эльбрус", разместившийся на поляне Азау.