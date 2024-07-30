Гостиницу «Приют 11» начнут строить на Эльбрусе в 2025 году

Уже в следующем году начнется восстановление легендарной гостиницы «Приют 11», что располагается на склоне Эльбруса. Проект станет испытанием для строителей из-за экстремальных условий.

На склоне Эльбруса начнут восстанавливать альпинистскую гостиницу «Приют 11» в 2025 году. Этот проект станет одним из самых значимых для института развития «Кавказ.РФ, заявил заместитель гендиректора организации Владимир Лапухин.

«Для меня самый амбициозный проект — восстановление, воссоздание горного отеля „Приют одиннадцати“ на Эльбрусе, на высоте 4200 метров. Это уникальный опыт. В России подобных объектов нет. В Европе, да и в мире, их очень мало. А наша команда в 2025 году приступит к его реализации, проект прошел экспертизу»

- Владимир Лапухин

Проект станет знаковым не только для любителей гор, но и строителей, которым придется работать в экстремальных условиях на высоте 4,2 тыс метров в течение ограниченного времени, отметил Владимир Лапухин в разговоре с журналом «Эксперт Юг».

Сама гостиница будет выполнена в футуристичном стиле. Она будет включать 19 номеров, которые вместят 63 человека. Там же будут размещены отряд МЧС и метеостанция, что станет самой высокогорной.